Prova ad aprire portellone di emergenza dell'aereo Ryanair mentre è in volo | arrestato rischia fino a 5 anni

L'incidente è avvenuto su un volo Ryanair tra Londra e Alicante, venerdì 26 settembre. L'uomo era in viaggio con un gruppo di amici per un addio al celibato. Erano tutti ubriachi e hanno infastidito i passeggeri con linguaggio volgare, sputi e molestie. Quando l'uomo ha cercato di forzare l'uscita di emergenza, il comandante è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Tolosa. Ora l'inglese rischia fino a 5 anni di carcere. Sul volo c'era anche il figlio. 🔗 Leggi su Fanpage.it