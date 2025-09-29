Prova a sedare una lite per un tamponamento | accoltellato è ricoverato in gravi condizioni
Un 54enne di Pomigliano in gravi condizioni in ospedale: avrebbe tentato di placare due automobilisti durante una lite per un tamponamento davanti un bar. 🔗 Leggi su Fanpage.it
