Prova a sedare una lite per un tamponamento | accoltellato è ricoverato in gravi condizioni

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 54enne di Pomigliano in gravi condizioni in ospedale: avrebbe tentato di placare due automobilisti durante una lite per un tamponamento davanti un bar. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prova - sedare

prova sedare lite tamponamentoProva a sedare una lite per un tamponamento: accoltellato, è ricoverato in gravi condizioni - Un 54enne di Pomigliano in gravi condizioni in ospedale: avrebbe tentato di placare due automobilisti durante una lite per un tamponamento davanti un bar ... Lo riporta fanpage.it

prova sedare lite tamponamentoTenta di sedare una lite tra automobilisti, accoltellato al petto. E' grave - A Pomigliano d'Arco un 54enne è stato ferito dal conducente di una delle due auto coinvolte in un tamponamento. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Prova Sedare Lite Tamponamento