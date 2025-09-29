Protesta delle associazioni sportive in consiglio provinciale | Lo Stadio del Nuoto non deve morire in silenzio

Casertanews.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presidio in provincia in occasione del consiglio provinciale di martedì 30 settembre. Lo annunciano le associazioni sportive che operano allo Stadio del Nuoto di Caserta, chiuso per la mancanza di certificati antincendio e per il quale l’Ente presieduto da Anacleto Colombiano ha annunciato lavori. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: protesta - associazioni

Ferrovia Valle Caudina, ennesimo rinvio: cittadini e associazioni in protesta ad Arpaia

Soldi alle associazioni sportive. Un incontro in Consiglio comunale - Per tutte le associazioni sportive ferraresi che hanno in cantiere progetti o manifestazioni l’appuntamento è oggi alle 16 nell’aula di... Da ilrestodelcarlino.it

Cortina, bocciato il premio ai residenti per i fondi alle associazioni sportive. Il Consiglio di Stato: «Criterio discriminatorio» - Ribaltando il verdetto pronunciato un anno fa dal Tar del Veneto, il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi presentati dallo ... Lo riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Protesta Associazioni Sportive Consiglio