Pronostico Valencia-Real Oviedo | fattore campo ancora decisivo
Valencia-Real Oviedo è una partita valida per la settima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Gli otto punti conquistati dal Valencia nelle prime sei giornate sono arrivati quasi tutti al Mestalla. Escludendo il pareggio ottenuto martedì scorso contro l’Espanyol nel turno infrasettimanale (2-2), i Pipistrelli in trasferta hanno balbettato, perdendo di misura in casa dell’Osasuna e venendo travolti a Barcellona (6-0). Nel proprio stadio, invece, l’andazzo è diverso: la squadra di Carlos Corberan è imbattuta (due vittorie e un pareggio) e nelle ultime due uscite davanti ai suoi tifosi ha liquidato Getafe e Athletic Bilbao, rispettivamente 2-0 e 3-0. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
