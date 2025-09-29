Pronostico Sinner-de Minaur | parola chiave continuità

Jannik Sinner sfida Alex de Minaur a Pechino: precedenti, analisi tecnica e pronostico della semifinale che promette spettacolo lunedì in Cina. Il tabellone di Pechino ha finito con il riservare ai tifosi un quarto di finale di altissimo livello, quello tra Jannik Sinner e Alex de Minaur. Tanto l’azzurro, quanto l’australiano, sono stati solidissimi fino a questo momento. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il numero 2 del mondo ha superato Fabian Marozsan con grande autorità, ma sul cemento asiatico si è fatto valere anche il suo prossimo rivale, che ha battuto una serie di avversari piuttosto ostici e superato delle prove dure dal punto di vista della resistenza e della tecnica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

