Parma-Torino è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il Parma è una delle sei squadre che dopo quattro turni di campionato sono ancora a secco di vittorie. I ducali hanno collezionato solo due punti, frutto dei pareggi con Atalanta e Cremonese. Le uniche sconfitte sono arrivate in trasferta: 2-0 a Torino contro la Juventus all’esordio e 2-0 nello scontro diretto con il Cagliari. Qualche piccola soddisfazione la squadra allenata dal giovanissimo Carlos Cuesta se l’è tolta in Coppa Italia: dopo il successo sul Pescara in pieno agosto, in settimana i gialloblù hanno staccato il pass per gli ottavi – se la vedranno con il Bologna – battendo ai rigori lo Spezia (nei novanta minuti era finita 2-2), altra formazione che milita nella serie cadetta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Parma-Torino: sono imbattuti negli ultimi cinque confronti