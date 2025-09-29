Pronostico Genoa-Lazio centrocampo da reinventare | si inverte il trend
Genoa-Lazio è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Che potesse non essere una stagione facile dopo un’estate di polemiche per via del mercato bloccato, lo si era intuito. Nessuno, però, poteva immaginere un avvio di stagione così deludente. Ed invece la Lazio di Maurizio Sarri si ritrova addirittura 13esima in classifica dopo quattro turni di campionato, con tre sconfitte sul groppone. Tolta l’unica gioia, la vittorie per 4-0 sul Verona alla seconda giornata, il cammino dei biancocelesti è stato finora costellato di amarezze. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostico - genoa
Pronostico Genoa-Juventus: nelle ultime dieci sfide è successo nove volte
Pronostico Como-Genoa: via lo zero dalla casella dei gol
Genoa-Lecce, il pronostico: i salentini sfidano il tabù Marassi
#GenoaJuventus pronostico e quote: il consiglio dell'esperto https://calciomercato.com/scommesse/pronostici/genoa-juventus-31-08-2025/blt3f9a93d3f046e363… - X Vai su X
Intervistato dal Corriere della Sera, l'allenatore del Genoa Patrick Vieira ha parlato dell'interesse estivo dell'Inter e non solo - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Genoa-Lazio, sfida delicata per Sarri: biancocelesti in emergenza - La quinta giornata di Serie A si chiude con il posticipo del lunedì tra Genoa e Lazio. Scrive tuttomercatoweb.com
Pronostico Genoa-Lazio 29 Settembre 2025: Vieira e Sarri a caccia di riscatto - Lazio di lunedì 29 settembre 2025 alle 20:45, sfida cruciale della quinta giornata di Serie A al Ferraris: entrambe le squadre cercano punti per riscattare un avv ... Lo riporta bottadiculo.it