Pronostico Genoa-Lazio centrocampo da reinventare | si inverte il trend

Genoa-Lazio è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Che potesse non essere una stagione facile dopo un’estate di polemiche per via del mercato bloccato, lo si era intuito. Nessuno, però, poteva immaginere un avvio di stagione così deludente. Ed invece la Lazio di Maurizio Sarri si ritrova addirittura 13esima in classifica dopo quattro turni di campionato, con tre sconfitte sul groppone. Tolta l’unica gioia, la vittorie per 4-0 sul Verona alla seconda giornata, il cammino dei biancocelesti è stato finora costellato di amarezze. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

