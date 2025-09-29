Pronostico Everton-West Ham | ruolino quasi perfetto nel nuovo stadio
Everton-West Ham è una partita della sesta giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. L’ Everton è reduce dalla sconfitta di misura nella stracittadina con il Liverpool, che ha dovuto sudare le sette camicie per piegare i rivali cittadini (2-1). Gli uomini di David Moyes non hanno assolutamente demeritato nel vicino Anfield Road contro l’attuale capolista della Premier League, messa per lunghi tratti di gara in grande difficoltà. Toffees che però non sono riusciti a ripetersi in settimana nella sfida di League Cup in casa del Wolverhampton: Moyes ha volutamente esagerato con il turnover, schierando tante seconde linee, e con un gol per tempo sono stati i Wolves a superare il turno (2-0). 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostico - everton
Leeds United vs Everton: probabili formazioni, orario e pronostico
Pronostico Leeds-Everton: una sola sconfitta negli ultimi 11 precedenti
Pronostico Everton-Aston Villa: subito il colpo del ko
Pronostico Everton-West Ham: ruolino quasi perfetto nel nuovo stadio - West Ham è una partita della sesta giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico. Secondo ilveggente.it
Premier League, il pronostico di Everton-West Ham: ecco chi vincerà secondo i bookmaker - I “Toffees” sono freschi di eliminazione dalla Efl Cup per mano dei modesti Wolves e, prima di questo turno, i ... Riporta tuttosport.com