Everton-West Ham è una partita della sesta giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. L’ Everton è reduce dalla sconfitta di misura nella stracittadina con il Liverpool, che ha dovuto sudare le sette camicie per piegare i rivali cittadini (2-1). Gli uomini di David Moyes non hanno assolutamente demeritato nel vicino Anfield Road contro l’attuale capolista della Premier League, messa per lunghi tratti di gara in grande difficoltà. Toffees che però non sono riusciti a ripetersi in settimana nella sfida di League Cup in casa del Wolverhampton: Moyes ha volutamente esagerato con il turnover, schierando tante seconde linee, e con un gol per tempo sono stati i Wolves a superare il turno (2-0). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Everton-West Ham: ruolino quasi perfetto nel nuovo stadio