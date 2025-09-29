Promozione Un punto per muovere la classifica Il Gallo si sblocca da quota zero
Gallo 1 Dozzese 1 GALLO: Barbieri, Fratti, Tucci, Boschini (40’ st Lupusor), Monti, Coraini P., Malservisi (23’ st Dovesi), Nyezhentsev, Cottone, Mangherini (25’ st Berto), Pasquini (25’ st Mezzadri). All.: Zambrini. DOZZESE: Pandolfi, Brighi, Borsetti, Dall’Olio, Negroni, Kibongui, Marchi, Martelli (8’ st Karaj), Parigi (23’ st Carbone), Guerra, Fagnocchi. All.: Pari. Arbitro: Venturi di Ravenna. Reti: 2’ pt Cottone (G), 11’ pt Fagnocchi (D). Note: ammoniti: Fratti (G), Coraini P. (G), Borsetti (D), Martelli (D). Espulso: Volta (D) al 28’ st. Un punto per muovere la classifica, per togliere quello zero che da troppe settimane teneva ferma la classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: promozione - punto
Basket serie c. Despar ancora main sponsor della 4 Torri: "La promozione è un punto di partenza»
Calcio # #Promozione Il punto dopo le gare di ieri sulle sette squadre della provincia di Oristano. Foto copertina #LucaDiAngelo del Bosa. #direttasportsardegna #calcioregionale - facebook.com Vai su Facebook
Promozione A, quarta giornata: tutti i match da non perdere - Tavullia Valfoglia, poi derby e match chiave fino a domenica La quarta giornata del girone A di Promozione si aprirà domani con quattro incontri ricchi di ... Si legge su youtvrs.it
Calcio, Promozione: Moretta solo in testa, primo acuto Busca, pari tra Boves e Saviglianese - Nella seconda giornata da segnalare anche le vittorie del Pedona e dell'Atletico Racconigi. Lo riporta cuneodice.it