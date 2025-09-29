Promozione La Centese non concretizza e l’ex Pirreca la ferma sul pari
Centese 1 Bentivoglio 1 CENTESE: Tartaruga, Garetto, Grimandi, Kourouma, D’Aniello, Pellielo (22’ st Marchesini), Sassu, Baravelli (35’ st Fabbri), Toffano, Bonvicini, Bonacorsi (45’ st Nannini). All.: Di Ruocco. BENTIVOGLIO: Albertazzi, Minelli (34’ st Cacciapuoti), Cioni, Perelli (26’ st Speculato), Panzacchi (45’ st Sofri), Di Giulio, Mezzetti, Righetti (14’ st Anatriello), Pirreca, Grazioso, Raspadori (34’ st Parmeggiani). All.: Melotti. Arbitro: Ferri di Bologna. Reti: 8’ pt Pirreca (B), 17’ st Bonacorsi (C). Note: ammoniti: Pellielo (C), Sassu (C), Baravelli (C), Bonacorsi (C), Di Giulio (B), Righetti (B). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: promozione - centese
Comacchiese, Mesola e Sant’Agostino iniziano a scaldare i muscoli, mentre al piano di sotto sono Centese e Gallo a scattare per prime. Al lavoro in Eccellenza, la Promozione aspetta
Promozione. Toffano subito prezioso. La Centese trova il pari
Calcio campionato di Promozione CENTESE - BENTIVOGLIO: DOMENICA LA SFIDA CHE ACCENDE IL G&G STADIUM Domenica 28 settembre, ore 15:30: il G&G Stadium si prepara a vestirsi a festa per accogliere una delle partite più attese di questo avvio - facebook.com Vai su Facebook
Promozione. Colpaccio del Masi. Centese e Casumaro, che rimonte in casa - In Promozione il colpaccio di giornata è sicuramente quello del Masi Torello Voghiera, che contro ogni pronostico sbanca Bentivoglio fermando subito la corsa di una delle favorite per la vittoria del ... Segnala ilrestodelcarlino.it