Promozione La Centese non concretizza e l’ex Pirreca la ferma sul pari

Centese 1 Bentivoglio 1 CENTESE: Tartaruga, Garetto, Grimandi, Kourouma, D’Aniello, Pellielo (22’ st Marchesini), Sassu, Baravelli (35’ st Fabbri), Toffano, Bonvicini, Bonacorsi (45’ st Nannini). All.: Di Ruocco. BENTIVOGLIO: Albertazzi, Minelli (34’ st Cacciapuoti), Cioni, Perelli (26’ st Speculato), Panzacchi (45’ st Sofri), Di Giulio, Mezzetti, Righetti (14’ st Anatriello), Pirreca, Grazioso, Raspadori (34’ st Parmeggiani). All.: Melotti. Arbitro: Ferri di Bologna. Reti: 8’ pt Pirreca (B), 17’ st Bonacorsi (C). Note: ammoniti: Pellielo (C), Sassu (C), Baravelli (C), Bonacorsi (C), Di Giulio (B), Righetti (B). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

