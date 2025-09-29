Promozione Colpo esterno del Pietrasanta Battuto il neo-promosso Jolo

Jolo 1 pietrasanta 3 JOLO: Cuorvo, Melani, Menichetti, Massaro, Ferroni, Drovandi (82’ Scozzari) Ascolese, Marchio (80’ D’Alò) Tomberli (55’ Vannini) Verdi (70’ D’Agati) Rossi (55’ Rozzi). (A disp.:Giusti, Torcasso, Ruscillo, Lo Iacono). All. Ambrosio. PIETRASANTA: Gega, Da Prato, Della Pina, Aquilante, Bartoli, Laucci, Szabo, Isola, Remedi, (82’ Ceciarini), M. Ricci (82’ Mancini) Sacchelli (68’ Fioretti). (A disp.: Pucciarelli, Fattorini, Coselli, Moriconi, Sessa, Attinasi). All. Tocchini. Arbitro: Cornello di Firenze (Azze-elarab Amzi di Firenze e da Annalisa Cauteruccio di Firenze). Reti: 3’ M. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. Colpo esterno del Pietrasanta. Battuto il neo-promosso Jolo

