Promosso nonostante tutto Antonio Conte perdonato | l’analisi

Malgrado la sconfitta contro il Milan, il giudizio sull'operato dell'allenatore salentino resta positivo. Il giorno dopo il KO con il Milan è tempo di analisi e riflessioni in casa Napoli. La prima sconfitta in campionato ha impedito ai campioni d'Italia, agganciati in testa alla classifica dai rossoneri e dalla Roma, di andare in fuga. La delusione per l'occasione persa, però, deve essere messa subito da parte. Mercoledì sera, alle 21:00, al Maradona arriva lo Sporting Lisbona. Per gli azzurri, battuti dal Manchester City nel primo turno di Champions League, sarà obbligatorio conquistare i tre punti.

