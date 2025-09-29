Proiezione Swg sui voti di lista | con oltre il 24% Fratelli d' Italia primo partito regionale
La seconda proiezione Swg sui voti di lista ribalterebbe i primi riscontri arrivati dagli Instant Poll. Fratelli d'Italia si confermerebbe primo partito regionale con il 24,1%. La coalizione di centrodestra si attesterebbe al 54,1 con il sorpasso di Forza Italia alla Lega (rispettivamente al 9 e.
Secondo la prima proiezione di Swg per il TgLa7 (copertura campione 6%), Francesco Acquaroli è avanti col 52% dei voti nelle Marche contro il 45% di Matteo Ricci. #RegionaliMarche
Il consiglio comunale di San Gimignano riunitosi, giovedì 25 settembre, ha approvato a maggioranza, con i soli voti favorevoli del gruppo consiliare Centrosinistra Civico, una variazione al bilancio di previsione per il 2025
Proiezione Swg, FdI primo partito al 24,1%,Pd secondo al 20% - Per il centrodestra, Fi al 9%, Lega all'8,7%, Noi Moderati al 2,2% e Udc all'1,8%.
Elezioni Marche, risultati e proiezioni in diretta: Acquaroli avanti su Ricci con il 52%, affluenza al 50% - I risultati delle elezioni regionali nelle Marche in diretta: seggi chiusi, nei primi exit poll testa a testa tra Acquaroli (cdx) e Ricci (csx)