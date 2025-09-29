“Chi è affiliato alla camorra o a gruppi di malaffare non ha una verità di fede, è da considerarsi fuori dalla Chiesa”. Parole nette quelle del vescovo della diocesi di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, che ai nostri microfoni ha espresso vicinanza a don Maurizio Patriciello, il parroco del Parco Verde di Caivano vittima di un . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Proiettile a don Patriciello, Vescovo Spinillo: “Chi è con la camorra, è fuori dalla Chiesa”