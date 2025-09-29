Proiettile a don Patriciello Vescovo Spinillo | Chi è con la camorra è fuori dalla Chiesa

Teleclubitalia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Chi è affiliato alla camorra o a gruppi di malaffare non ha una verità di fede, è da considerarsi fuori dalla Chiesa”. Parole nette quelle del vescovo della diocesi di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, che ai nostri microfoni ha espresso vicinanza a don Maurizio Patriciello, il parroco del Parco Verde di Caivano vittima di un . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

proiettile a don patriciello vescovo spinillo chi 232 con la camorra 232 fuori dalla chiesa

© Teleclubitalia.it - Proiettile a don Patriciello, Vescovo Spinillo: “Chi è con la camorra, è fuori dalla Chiesa”

In questa notizia si parla di: proiettile - patriciello

Proiettile a don Patriciello, il racconto del parroco: “Era la messa dei bimbi, così è davvero troppo”

Caivano, minaccia a don Patriciello durante la messa: fedele gli consegna fazzoletto con un proiettile

Caivano, minaccia shock a Don Patriciello durante la messa: un uomo gli consegna un proiettile

proiettile don patriciello vescovoConsegna un proiettile a don Patriciello durante la messa: l’ultimo affronto al prete di Caivano. Arrestato un 75enne - L’uomo si è messo in fila per la comunione, all’altare ha dato al parroco una busta con un bossolo. Come scrive quotidiano.net

proiettile don patriciello vescovoDon Maurizio Patriciello: ecco chi gli ha consegnato il proiettile in chiesa - Il grave episodio ai danni di Don Maurizio Patriciello durante la celebrazione della Messa nella parrocchia dei Santi Apostoli di Caivano. Scrive newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Proiettile Don Patriciello Vescovo