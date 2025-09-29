Proiettile a don Patriciello la testimonianza della cronista casertana | Non posso dirvi chi me lo ha dato
"Sono seriamente preoccupata per don Maurizio, che viene attaccato da ogni parte: lo Stato ha fatto sentire la sua presenza a Caivano ma ora è il momento che la società civile si schieri al suo fianco". A parlare è Marilena Natale, la giornalista casertana da anni sotto scorta a causa delle. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Proiettile a don Patriciello, il racconto del parroco: “Era la messa dei bimbi, così è davvero troppo”
Caivano, minaccia a don Patriciello durante la messa: fedele gli consegna fazzoletto con un proiettile
Caivano, minaccia shock a Don Patriciello durante la messa: un uomo gli consegna un proiettile
IL VIDEO. PROIETTILE A DON PATRICIELLO. La testimonianza della giornalista Marilena Natale: “Ho temuto per la vita di Don Maurizio” - Era presente durante la messa ed è stata lei a prendere il pacco contenente il proiettile. Scrive casertace.net
Proiettile consegnato a don Patriciello. La solidarietà del Comune di Caggiano - Il Comune di Caggiano esprime profonda vicinanza e solidarietà a Padre Maurizio Patriciello, vittima di un vile e barbaro atto intimidatorio durante la celebrazione della Santa Messa. Lo riporta ondanews.it