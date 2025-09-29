Proiettile a don Patriciello il racconto del parroco | Era la messa dei bimbi così è davvero troppo

Caivano (Napoli), 29 settembre 2025 – È ancora scosso, don Maurizio Patriciello. Il parroco del Parco Verde racconta con voce rotta l’episodio accaduto durante la Messa dei bambini: un uomo, noto in zona come il suocero di un esponente della criminalità organizzata locale, si è avvicinato all’altare per ricevere l’Eucaristia. Invece, ha consegnato un bossolo. Don Patriciello, cos’è successo esattamente? “È stato un momento orribile. Era la messa dei bambini, uno dei momenti più belli e puri della vita parrocchiale. Ero all’altare, stavo dando la Comunione. Un uomo si è avvicinato. Lo conosco, viene spesso, ma è una figura particolare: è il suocero di uno dei boss del Parco Verde. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

