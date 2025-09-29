CAIVANO (Napoli) Tutt’altro che inatteso, in una logica criminale, l’avvertimento arrivato a un difensore della libertà: un proiettile. È accaduto ieri mattina nella parrocchia di San Paolo Apostolo, all’interno del Parco Verde di Caivano, nel Napopletano. Durante la messa, alla quale era presente anche la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio dei ministri, Pina Castiello, un uomo ha avvicinato il parroco don Maurizio Patriciello, consegnandogli un fazzoletto con dentro un bossolo, prima di dileguarsi. "È raccapricciante e vergognoso quello che è accaduto questa mattina – è commento di Castiello –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Proiettile a don Patriciello. Il prete anti camorra minacciato in chiesa