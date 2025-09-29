Proiettile a don Patriciello Il prete anti camorra minacciato in chiesa
CAIVANO (Napoli) Tutt’altro che inatteso, in una logica criminale, l’avvertimento arrivato a un difensore della libertà: un proiettile. È accaduto ieri mattina nella parrocchia di San Paolo Apostolo, all’interno del Parco Verde di Caivano, nel Napopletano. Durante la messa, alla quale era presente anche la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio dei ministri, Pina Castiello, un uomo ha avvicinato il parroco don Maurizio Patriciello, consegnandogli un fazzoletto con dentro un bossolo, prima di dileguarsi. "È raccapricciante e vergognoso quello che è accaduto questa mattina – è commento di Castiello –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: proiettile - patriciello
Proiettile a don Patriciello, il racconto del parroco: “Era la messa dei bimbi, così è davvero troppo”
Caivano, minaccia a don Patriciello durante la messa: fedele gli consegna fazzoletto con un proiettile
Caivano, minaccia shock a Don Patriciello durante la messa: un uomo gli consegna un proiettile
Esprimo la mia più profonda solidarietà e vicinanza a don Maurizio Patriciello, vittima questa mattina di una vile intimidazione durante la messa: un proiettile consegnato tra le mani, dentro un fazzoletto. Un gesto codardo contro un sacerdote che da anni è voc - facebook.com Vai su Facebook
#don patriciello sul fazzoletto col proiettile: «Non me lo aspettavo, un gesto blasfemo. Per Vittorio mi dispiace» - X Vai su X
Proiettile a don Patriciello. Il prete anti camorra minacciato in chiesa - Caivano, un pregiudicato gli ha consegnato il bossolo in un fazzoletto. quotidiano.net scrive
Consegna un proiettile a don Patriciello durante la messa: l’ultimo affronto al prete di Caivano. Arrestato un 75enne - L’uomo si è messo in fila per la comunione, all’altare ha dato al parroco una busta con un bossolo. quotidiano.net scrive