Progresso la maledizione è di rigore Il Sasso Marconi di Farneti sbaglia la volata
di Nicola Baldini CASTEL MAGGIORE Continua la maledizione del Progresso di Mattia Graffiedi che, al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, cade 1-0 contro il più quotato Desenzano nonostante l’ennesima prestazione di alto livello. I padroni di casa partono bene e, al 15’, un calcio di punizione di Calabrese sfiora il palo. Tre minuti più tardi, sul fronte opposto, è un sinistro di Gabbianelli a spegnersi di poco alto sopra la traversa. Alla mezz’ora, dopo una conclusione pericolosa di Calabrese respinta da un difensore, la formazione lombarda va vicina al vantaggio con un sinistro di Procaccio su assist di Gabbianelli che centra la traversa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
