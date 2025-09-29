Programmi TV lunedì 29 settembre 2025 | film e intrattenimento

Guida ai programmi Tv di stasera, lunedì 29 settembre 2025: su Rai 1 la fiction “Blanca 3”, “Grande Fratello” su Canale 5, “Pearl Harbor” su Iris. Lunedì 29 settembre 2025 si apre con un palinsesto televisivo ricco e trasversale, capace di soddisfare ogni tipo di pubblico. Dai film d’azione e kolossal romantici alle fiction italiane di successo, passando per talk show d’attualità, reality consolidati e appuntamenti sportivi in diretta, la serata offre una panoramica completa tra TV generalista, canali tematici e piattaforme streaming. Tra Stallone e Pearl Harbor, Blanca e Griselda e Grande Fratello, ecco cosa guardare stasera. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

