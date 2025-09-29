Progettare spazi funzionali | Per sentirsi a casa anche in affitto

Quotidiano.net | 29 set 2025

MAKE ME HOME è una società che si occupa di investimenti immobiliari, proponendo un format innovativo – Urban Suites – dedicato al raggiungimento di rendite dal ritorno elevato. Questo risultato è reso possibile grazie a un mix di analisi della posizione geografica, gestione qualitativa degli spazi e sviluppo personalizzato dell’interior design. Nata dall’esigenza di coordinamento e gestione degli immobili degli stessi fondatori – Elisabetta Pellicciotta (nella foto sopra) e Giorgio Cellerino – Make Me Home in pochi anni, si è affermata come start up di successo nel campo dell’investimento immobiliare, attirando sempre più investitori che cercano soluzioni ad alto rendimento e con un approccio innovativo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

