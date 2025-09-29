Prof italiano detenuto in Albania la compagna | È molto provato Meloni si attivi per riportarlo in Italia
Michele D'Angelo, professore di Biologia dell'Università dell'Aquila, è detenuto da quasi due mesi nel carcere albanese di Fier dopo un incidente stradale. La compagna Vanessa Castelli lancia un appello al governo Meloni per il trasferimento del processo in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
PROF UNIVAQ DETENUTO IN ALBANIA: AL VIA RACCOLTA FONDI - L’AQUILA – Il Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente dell’Università dell’Aquila ha avviato una raccolta fondi a sostegno di Michele D’Angelo, docente de ... Secondo abruzzoweb.it
PROF UNIVAQ ARRESTATO IN ALBANIA: RETTORE, “LAVORIAMO PER LIBERARLO”. AMBASCIATA SEGUE CASO - L’AQUILA – Cresce la mobilitazione per il professor Michele D’Angelo, 44 anni, docente di biologia all’Università dell’Aquila, detenuto da agosto in un carcere al banese dopo un incidente stradale avv ... Come scrive abruzzoweb.it