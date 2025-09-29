Lorenzo Musetti ha richiesto l’intervento del fisioterapista nelle battute iniziali del secondo set contro lo statunitense Learner Tien, durante il quarto di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Il tennista italiano si è imposto nel primo parziale con il punteggio di 6-4 e aveva incominciato la seconda frazione on serve con l’americano, si era portato sul 15-30 nel terzo game e ha provato a mettere pressione all’avversario sul suo turno di battuta, ma poi un rovescio non è passato, lo smash dell’americano è andato a segno e poi l’azzurro ha commesso un errore. Il tabellone recitava 2-1 e l’azzurro sarebbe dovuto andare al servizio, quando il finalista del recente ATP 250 di Chengdu ha r ichiesto un medical time-out. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Problema fisico per Lorenzo Musetti: la richiesta del fisioterapista e poi il ritiro