Le idee del tecnico alla vigilia. Dopo aver collezionato tre vittorie consecutive in Serie A, l’ Inter di Cristian Chivu è pronta a fare il suo debutto stagionale in Champions League a San Siro, dove affronterà lo Slavia Praga. L’obiettivo è chiaro: conquistare i tre punti per arrivare a quota sei, mantenendo il punteggio pieno e mettendo una solida base per il prosieguo della competizione, che si farà più ardua nelle prossime settimane. Le rotazioni di Chivu per la sfida di Champions League. Per questa partita, Cristian Chivu ha deciso di operare delle rotazioni minime, tenendo conto dell’importanza della sfida e della necessità di rimanere competitivi su tutti i fronti. 🔗 Leggi su Internews24.com

Probabili formazioni Inter Slavia Praga, Chivu prepara una sorpresa: c'è anche Acerbi dal 1?!