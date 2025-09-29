Probabili formazioni Inter Slavia Praga, le probabili scelte di Chivu: rotazioni in vista per confermare il cammino europeo dei nerazzurri. Archiviata la vittoria di Cagliari per 2-0, l’ Inter di Cristian Chivu si prepara a tornare in campo già domani sera per affrontare lo Slavia Praga nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. Dopo il successo inaugurale ad Amsterdam contro l’ Ajax, i nerazzurri hanno l’occasione di consolidare il proprio cammino europeo e allungare la striscia positiva. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono attese novità in tutti i reparti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Probabili formazioni Inter Slavia Praga, cambiano i titolari? Ballottaggi in attacco e novità a centrocampo