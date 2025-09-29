Il 4 ottobre è stata chiamata una manifestazione nazionale per Gaza a Roma e sono pronti a convergere nella Capitale gruppi provenienti da tutta Italia. Si stanno organizzando pullman e gruppi organizzati, la previsione è che ci saranno alcune migliaia di persone e la mente va immediatamente a 5 ottobre 2024, quando il quartiere Ostiense di Roma di trasformò in un teatro di guerriglia urbana di violenza inaudita. Ci furono decine di poliziotti feriti e qualche fermo, contro gli agenti è stato scagliato di tutto, perfino spray urticanti quando i cordoni si sono opposti all'avanzata del corteo, che puntava a raggiungere il centro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pro Pal, sui social spuntano pistole e minacce "per satira"