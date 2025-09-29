Pro Pal gli studenti occupano le scuole superiori a Torino | Blocchiamo tutto per Gaza

Torinotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i cortei dei giorni scorsi e gli scontri con le forze dell’ordine di sabato 27 settembre, a Torino continuano le proteste pro Palestina, in solidarietà alla popolazione di Gaza. Oggi, 29 settembre, centinaia di studenti stanno occupando alcune scuole superiori della città. Lo avevano. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

