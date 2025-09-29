Principe Harry accuse di sabotaggio prima dell’incontro con re Carlo
Buckingham Palace è “addolorato e perplesso” dopo che la squadra del principe Harry avrebbe affermato che alcuni membri della cerchia ristretta di re Carlo avrebbero tentato di sabotare il loro incontro di riconciliazione, che si è tenuto a Londra per la prima volta in 18 mesi. Il team del principe ha accusato pubblicamente i “ cortigiani ” di aver fatto trapelare ai media dettagli del loro incontro per sabotarlo. “La realtà è che i collaboratori più anziani hanno lavorato dietro le quinte per migliorare quello che è un delicato ma importante rapporto familiare privato”, ha detto una fonte reale al Sunday Times. 🔗 Leggi su Lapresse.it
