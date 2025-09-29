Primo volo di un drone con campioni biologici

Nella Giornata Mondiale del Cuore è avvenuto all'Ospedale San Camillo di Roma il primo volo sperimentale di un drone per trasportare campioni biologici. All'iniziativa erano presenti Andrea Urbani, Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria, Angelo Aliquò, D.G. del San Camillo, Narciso Mostarda, D.G. di Ares 118 e Marco Pellegrino, Senior Advisor Regulatory Affairs di UrbanV.

