Un perfetto inserimento di Mungiguerra su sponda di Gangemi regala il derby alla Campeginese contro un Novellara che perde il puntero Brocchetta, soccorso dall’ambulanza per la rottura di un dente. Nel girone parmense di Seconda, cinquina casalinga del Gattatico sul San Polo: double di Stirparo, singole per Di Criscito, Rossi e Ramazzotti. Dilagante il Boma Fellegara che prende a pallate (7-1) una Borzanese mai in partita (a segno Notari). Per i locali tripletta di Corradini, oltre agli acuti di Rivi, Rubiani, Brusciano e Prati. Primo successo in campionato per lo Sporting Cavriago che liquida (3-1) il Real Casina: gol-lampo di Redeghieri ben liberato davanti al portiere, piazzato al sette di Bonilauri e tap-in del mediano Morotti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Primato solitario per l'Atletico Bibbiano