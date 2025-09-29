Primario di Bari vittima di video truffa | immagini manipolate per promuovere rimedio miracoloso per il diabete

Pubblicizzavano un prodotto contro il diabete usando l’immagine di un noto medico. La truffa realizzata con l’ intelligenza artificiale vede come vittima Antonio Moschetta, docente universitario e direttore del reparto di Medicina interna del Policlinico di Bari. Il filmato, un deepfake, riprende e modifica un’intervista andata in onda in un programma di approfondimento della Rai oltre un anno fa e si è diffuso sul web fino a che un paziente ha avvertito il medico che ha presentato una denuncia ai carabinieri. “A segnalarmelo nella tarda serata di giovedì scorso è stato un mio paziente che tramite Whatsapp mi ha girato il filmato che dura poco più di tre minuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

