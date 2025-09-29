Prima sfilata senza Giorgio Armani | in Brera l’ultima collezione curata personalmente dal fondatore della maison
Milano, 29 settembre 2025 – Hanno gli occhi lucidi, tutti. Brera respira piano, come per non disturbare. È la prima sfilata di Armani senza il suo fondatore, e nel cortile illuminato da centinaia di lanterne, il silenzio, prima che tutto abbia inizio, avvolge la Pinacoteca come una garza di seta invisibile. La collezione, l’ultima seguita personalmente dal Maestro, appare come il suo lascito più intimo e raffinato, la chiusura di un capitolo, speriamo preludio di nuovi orizzonti. L’atmosfera è intrisa di quella discreta eleganza che ha sempre definito Armani: linee che si allungano leggere, tessuti che sembrano ricordare il mare e la terra di Pantelleria, isola amata dallo stilista, luogo di contrasti e poesia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
