Prima sfilata senza Giorgio Armani | in Brera l’ultima collezione curata personalmente dal fondatore della maison

Quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 29 settembre 2025 – Hanno gli occhi lucidi, tutti.  Brera respira piano, come per non disturbare. È la prima sfilata di Armani senza il suo fondatore, e nel cortile illuminato da centinaia di lanterne, il silenzio, prima che tutto abbia inizio, avvolge la Pinacoteca come una garza di seta invisibile. La collezione, l’ultima seguita personalmente dal Maestro, appare come il suo lascito più intimo e raffinato, la chiusura di un capitolo, speriamo preludio di nuovi orizzonti. L’atmosfera è intrisa di quella discreta eleganza che ha sempre definito Armani: linee che si allungano leggere, tessuti che sembrano ricordare il mare e la terra di Pantelleria, isola amata dallo stilista, luogo di contrasti e poesia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

prima sfilata senza giorgio armani in brera l8217ultima collezione curata personalmente dal fondatore della maison

© Quotidiano.net - Prima sfilata senza Giorgio Armani: in Brera l’ultima collezione curata personalmente dal fondatore della maison

In questa notizia si parla di: prima - sfilata

La prima volta di Glenn Martens da Maison Margiela: sfilata dark a volto coperto

Post Malone ha chiuso la prima sfilata del suo brand con un cavallo in passerella

L’altro Giorgio Armani, quello con gli spilli in bocca per sistemare un orlo prima di una sfilata e della “Botta d’orgoglio”

Emporio Armani, la prima sfilata senza Re Giorgio - Il momento più toccante della Milano Fashion Week non è stato un abito, né un dettaglio scenografico, ma un lungo applauso. Come scrive quifinanza.it

prima sfilata senza giorgioEmporio Armani, lacrime e applausi per la prima sfilata senza Re Giorgio - Le modelle escono in passerella battendo le mani e il pubblico gli tributa una standing ovation ... adnkronos.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Prima Sfilata Senza Giorgio