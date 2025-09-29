Prima proiezione SWG | Francesco Acquaroli in netto vantaggio su Matteo Ricci

Anconatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uscita la prima proiezione di SWG con un campione del 6% (errore statistico dell'1,80%). Francesco Acquaroli è in netto vantaggio con il 52% di preferenze mentre il leader del centrosinistra si ferma al 45%. Gli altri candidati al 3%. . 🔗 Leggi su Anconatoday.it

