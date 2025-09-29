Prima proiezione SWG | Francesco Acquaroli in netto vantaggio su Matteo Ricci
Uscita la prima proiezione di SWG con un campione del 6% (errore statistico dell'1,80%). Francesco Acquaroli è in netto vantaggio con il 52% di preferenze mentre il leader del centrosinistra si ferma al 45%. Gli altri candidati al 3%. . 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: prima - proiezione
Arena Meis, una prima proiezione fruibile anche dagli spettatori non udenti
Prima rassegna cinematografica "Sicilia (in)festata" a Capaci: proiezione del film Bosco Grande di Giuseppe Schillaci
"Francesco De Gregori – Nevergreen", Francesco De Gregori e Stefano Pistolini salutano il pubblico prima della proiezione
Max Angioni incontra il pubblico prima della proiezione di "Esprimi un desiderio" https://ift.tt/qTm1J9H - X Vai su X
Stefano Marigliani Photography. . (Prima proiezione) Buonasera e buon weekend da Siena, questa sera e fino a domenica 28 di settembre inclusa, a partire dalle ore 21:00, con lo spettacolo riproposto ogni 45 minuti, a piazza del Campo, imperdibile appunta - facebook.com Vai su Facebook
Proiezioni Swg, Acquaroli al 52% e Ricci al 45% - Le prime proiezioni di Swg per La 7 per le regionali nelle Marche, con una copertura al 6%, danno il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli al 52% e quello di centrosinistra Matteo Ricci al 45% ... Si legge su ansa.it
Marche, risultati regionali diretta. Proiezioni: Aquaroli avanti 51%, Ricci 45,6%. Affluenza in calo attorno al 50% - Poi inizierà lo spoglio per i risultati che decreteranno la composizione nella XII ... Come scrive leggo.it