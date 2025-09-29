Prima giornata e vittoria Esordio top dei Dragons

I Dragons iniziano con una vittoria il loro campionato di serie C. La squadra di coach Banchelli ha infatti espugnato il palazzetto del Cus Firenze per 77-83. Ma il match disputato contro gli universitari ha messo in evidenza ancora troppi alti e bassi nella squadra pratese. Partono bene i Dragons che allungano subito, chiudendo però avanti di un solo punto il primo quarto (23-24). Il Cus approccia bene al rientro e nel secondo quarto va avanti anche sul 38-31 sfruttando le tante palle perse dei pratesi. Prima dell'intervallo lungo accorciano i rossoblù, sotto all'intervallo 38-35. Smecca va in doppia cifra al rientro in campo e Prato ribalta (48-51 con azione da tre punti di Goretti al 28° e poi con il sottomano di Catalano che porta Prato avanti sul 48-53).

