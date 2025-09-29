Prima gioia per il Parma Pellegrino affonda il Toro
Successo dei ducali per 2-1 con doppietta dell'argentino, ai granata non basta Ngonge PARMA - La testa di Pellegrino (doppietta) e il cuore gialloblù. Carlos Cuesta e il suo Parma vincono così la prima gara in Serie A, sconfiggendo 2-1 il Torino e facendo esultare il Tardini. Baroni conferma la dife. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: prima - gioia
Real Betis-Alaves (venerdì 22 agosto 2025 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Prima gioia per i Verdiblancos?
Atletico Madrid-Villarreal (sabato 13 settembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Colchoneros inseguono la prima gioia
“Aspetto un bambino”. L’attrice italiana sarà mamma per la prima volta a 47 anni, la gioia più grande
WEC, FUJI - PRIMA GIOIA PER ALPINE: VINCE LA #35. IN LMGT3 PASSA IL TRAGUARDO LA FERRARI #21 MA È PENALIZZATA: VINCE LA CORVETTE #81 #MemasGP #WEC #WEC100 #FujiSpeedway - facebook.com Vai su Facebook
Prima gioia in #SerieAEnilive per Edoardo Iannoni! #SassuoloUdinese 3-1 - X Vai su X
Prima gioia per il Parma, Pellegrino affonda il Toro - Carlos Cuesta e il suo Parma vincono così la prima gara in Serie A, sconfigg ... Scrive italpress.com
Torino ko a Parma, la perla di Ngonge non basta: doppietta di super Pellegrino - L'attaccante argentino realizza i primi due gol in campionato, regala la prima vittoria a Cuesta e condanna i granata di Baroni ... Secondo tuttosport.com