Prima edizione per Teatri dell' Esistenza rassegna a cura del Teatro dell' Ortica dedicata ad Anna Solaro

Ha preso il via la prima edizione di “Teatri dell'Esistenza”, il nuovo festival a cura del Teatro dell'Ortica. In programma dal 26 settembre al 28 novembre, la rassegna vuole celebrare l'arte e la sua condivisione come strumento di cura, dialogo e partecipazione sociale. E lo fa con una dedica. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Inaugurata sabato 27 settembre la prima edizione di "Calici in abbazia", con la partecipazione del Prefetto di #Rovigo #FrancaTancredi

Il Teatro dell’Ortica presenta “Teatri dell’Esistenza”, dedicato ad Anna Solaro - Tra periferia e rigenerazione, la prima edizione del festival che parla di marginalità e coltiva rigenerazione ... Secondo msn.com

“Resist Now e il teatro dell’emergenza”, il workshop a cura dei Living Theatre sbarca a Genova - Sarà un workshop di tre giorni a dare il via alla prima edizione del nuovo festival “Teatri dell’Esistenza“, organizzato del Teatro dell’Ortica – e che sarà presentato il prossimo 25 settembre ... Lo riporta msn.com