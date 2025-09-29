Prima edizione per Teatri dell' Esistenza rassegna a cura del Teatro dell' Ortica dedicata ad Anna Solaro

Ha preso il via la prima edizione di “Teatri dell'Esistenza”, il nuovo festival a cura del Teatro dell'Ortica. In programma dal 26 settembre al 28 novembre, la rassegna vuole celebrare l'arte e la sua condivisione come strumento di cura, dialogo e partecipazione sociale. E lo fa con una dedica. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

