Prezzo oro spot raggiunge la cifra record di 3.815 dollari l’oncia mentre le future per dicembre costano 3.839,05 dollari | continua la corsa ai beni rifugio

29 set 2025

Il nuovo picco è dovuto principalmente al rischio di shutdown che il governo degli Stati Uniti sta affrontando Nuovi prezzi record per l’oro, che raggiunge cifre senza precedenti in apertura sui mercati asiatici lunedì 29 settembre. Gli investitori continuano a cercare beni rifugio anche in v. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

