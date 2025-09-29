Prezzo oro spot raggiunge la cifra record di 3.815 dollari l’oncia mentre le future per dicembre costano 3.839,05 dollari | continua la corsa ai beni rifugio
Il nuovo picco è dovuto principalmente al rischio di shutdown che il governo degli Stati Uniti sta affrontando Nuovi prezzi record per l’oro, che raggiunge cifre senza precedenti in apertura sui mercati asiatici lunedì 29 settembre. Gli investitori continuano a cercare beni rifugio anche in v. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
La salita potrebbe non essere finita L'analisi http://go.money.it/yBXb I prezzi dei futures statunitensi con consegna dicembre hanno toccato quota $3.600, mentre il prezzo della quotazione spot si è attestato sopra i $3.540. #Oro #Risparmi #Mercati #Fina - X Vai su X
Prezzo oro sale ancora, Spot tocca i 3.815 dollari - Il prezzo dell'oro sale ancora sui mercati valutari: il metallo prezioso con consegna immediata raggiunge un nuovo record a 3. Come scrive ansa.it
I prezzi dell’oro raggiungono un record vicino ai 3.800$/oz per rischi di shutdown USA - I prezzi dell’oro hanno toccato un massimo storico nel trading asiatico di lunedì, con la domanda di beni rifugio sostenuta dalle preoccupazioni per un potenziale shutdown del governo ... Si legge su it.investing.com