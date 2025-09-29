Previsioni meteo ondata di freddo sull’Italia | quando arriva e dove

Con l’inizio di ottobre, l’Italia si prepara ad affrontare una decisa ondata di maltempo, segnata da un crollo termico eccezionale e da temporali intensi che interesseranno gran parte della penisola. Dopo un’estate prolungata e un settembre dalle temperature sopra la media, il vero autunno sembra pronto a imporsi con forza, portando con sé freddo, piogge e grandinate. Leggi anche: Allerta meteo, bufera in arrivo: rinviata la partita per l’allarme Secondo gli esperti, si tratterà di un cambiamento improvviso e marcato, accompagnato da un’irruzione di aria gelida proveniente dalla Russia, capace di far scendere le temperature anche di dieci gradi rispetto alle medie stagionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Previsioni meteo, ondata di freddo sull’Italia: quando arriva e dove

