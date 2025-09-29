Previsioni meteo breve tregua dal maltempo Poi arriva un precoce freddo russo
Dopo un inizio di settimana con il sole, da mercoledì 1 ottobre è prevista una netta e decisa irruzione di aria gelida. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: previsioni - meteo
Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo
Meteo, tempo instabile nel weekend: tornano pioggia e temporali. Le previsioni
Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo
Previsioni meteorologiche per domenica 28 settembre Buongiorno e buona domenica! Nuvolosità irregolare al mattino associata a residui isolati piovaschi. Nel pomeriggio tendenza a schiarite via via più ampie con alcuni addensamenti in più in appennino. N - facebook.com Vai su Facebook
#Previsioni #meteo #Veneto: instabilità in arrivo per il fine settimana - X Vai su X
Meteo, clima instabile in Italia con breve tregua all’inizio della settimana: le previsioni - L’Italia é ancora nella morsa del maltempo con piogge e temporali, ma ad inizio settimana si intravede un miglioramento. Riporta meteo.it
Meteo: domani piogge in diverse regioni, poi una breve tregua. Le previsioni da domenica 28 settembre - Condizioni meteo instabili anche domani, poi si conferma una breve tregua prima di una nuova ondata di maltempo attesa a metà settimana. meteo.it scrive