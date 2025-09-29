Prestigiosa Medaglia Mauriziana il colonello Pigozzo consegna i diplomi ai carabinieri Minei e Malara
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta del ministro della Difesa, ha concesso al maggiore dei carabinieri Arcangelo Minei e al luogotenente carica speciale, Rosario Malara, la Medaglia d’Oro Mauriziana, istituita da Re Carlo Alberto nel 1839, al merito di dieci lustri di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
