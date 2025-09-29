Prestazione di alto livello E’ arrivata una vittoria pesante

"Le vittorie in questo campionato necessitano di prestazioni di alto livello". Lo dice, Fabio Grosso, consapevole che il Sassuolo, quella prestazione di alto livello che serviva, l’ha fatta eccome. Trovando una vittoria "bella e pesante: abbiamo patito qualcosa in avvio – ammette il tecnico neroverde - ma dopo siamo stati bravi. Nella ripresa i loro cambi ci hanno tolto compattezza, ma l’abbiamo ritrovata in tempo, chiudendo la gara". Prestazione e punti: si tiene entrambi, Grosso, e si tiene un Sassuolo che cresce, e sta trovando una sua identità, capitalizzando una crescita collettiva che comincia a trovare piena espressione, in campo, con frequenza incoraggiante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

