Presidio sotto Palazzo Vecchio per la sicurezza Non ne possiamo più VIDEO

Firenzetoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinquecento persone si sono riunite in piazza della Signoria per dire basta al degrado e chiedere maggiore sicurezza. L’appello è gridato a gran voce direttamente verso le finestre di Palazzo Vecchio dove, al momento del presidio, era in corso una seduta del consiglio comunale. Parole e richieste. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: presidio - sotto

Manfredonia sotto attacco, attivata la rete di monitoraggio antincendio e presidio del territorio

Pini di Lido di Savio, contestatori in presidio sotto il consiglio comunale: "Le prove hanno danneggiato gli alberi?"

Bandiere palestinesi sotto la prefettura: il primo presidio della giornata di protesta per Gaza | VIDEO

La protesta dei risciò - Altri video La protesta dei risciò Presidio di protesta insieme ai caddy sotto Palazzo Vecchio contro il divieto di circolare nell'area Unesco: "Salvaguardiamo il nostro lavoro". Secondo rainews.it

presidio sotto palazzo vecchioLa Spezia, bocciate mozioni pro Palestina. 200 persone in piazza - Circa duecento persone hanno organizzato martedì sera un presidio sotto Palazzo Civico della Spezia per protestare contro la bocciatura, da parte del consiglio comunale a ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Presidio Sotto Palazzo Vecchio