Presentato il Maker Faire 2025 Tagliavanti | Focus sull' Intelligenza Articiale

AGI - Presentata la tredicesima edizione del Maker Faire 2025 è pronta ad ospitare studenti, innovatori, imprese ed istituzioni dal 17 al 19 ottobre nell'area del Gazometro Ostiense. Quest’anno l'evento propone ai visitatori tre grandi aree tematiche dedicate all'Innovazione, alla Creatività e alla Scoperta. Sono oltre 380 gli stand espositivi che porteranno al pubblico le innovazioni e le nuove idee per il futuro. L'evento è promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, e coinvolge quest'anno, tra gli immancabili makers, le tante realtà produttive fatte di multinazionali, imprese strutturate e startup ambiziose, laboratori e Istituti di ricerca, ben 28 Scuole secondarie (con oltre 200 progetti presentati) e 20 Università (92 progetti). 🔗 Leggi su Agi.it

