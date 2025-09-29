Presentata la XIX Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà

Tarantini Time Quotidiano Torna la Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà, organizzata dal Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto Ets, giunge quest’anno alla sua XIX edizione, ricca di attività finalizzate a promuovere il volontariato all’interno della comunità. La manifestazione è stata presentata in una conferenza stampa cui hanno partecipato Maria Antonietta Brigida, Presidente CSV Taranto, Gianfranco Palmisano, Presidente Provincia di Taranto, Sabrina Lincesso, Assessora Servizi Sociali Comune di Taranto, Tullio Mancino, Direttore Confcommercio Taranto, e Carlo Martello, Segretario Generale Confcooperative Taranto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

