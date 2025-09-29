Presentata a Firenze la lista Noi Moderati in sostegno di Maurizio Lupi
FIRENZE – All’’hotel Grifone di Firenze si è svolta la presentazione della lista Noi Moderati, Civici per Tomasi, espressione del centrodestra moderato guidato da Maurizio Lupi. L’incontro ha visto gli interventi del presidente Maurizio Lupi, di Alessandro Colucci e di Luca Brizziarelli, coordinatori di Noi Moderati Toscana. Maria Teresa Baldini, candidata per Firenze città, ha ringraziato per la fiducia accordatale e, in qualità di medico, ha affrontato le problematiche sanitarie che la Toscana sta vivendo, sottolineando “l’urgenza di lavorare per aumentare il personale sanitario. Ha inoltre posto l’attenzione sul tema della sicurezza, analizzando le diverse forme di violenza che colpiscono la comunità: da quella verbale a quella economica, rappresentata da una tassazione sempre più pesante e insostenibile per i cittadin”i. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
