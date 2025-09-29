Premio Nobel per la Pace | chi sono i sostenitori di Trump? Ed è vero che il presidente ha concluso 7 guerre?

Il vincitore sarà scelto il 10 ottobre. The Donald: «Me lo merito». A sostenere il Presidente 15 tra politici e capi di Stato. I motivi e a che punto sono le 7 guerre che dice di aver concluso. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Premio Nobel per la Pace: chi sono i sostenitori di Trump? Ed è vero che il presidente ha concluso 7 guerre?

In questa notizia si parla di: premio - nobel

E Netanyahu candida Donald al premio Nobel per la Pace

Netanyahu candida Trump per il premio Nobel per la pace

Netanyahu candida Trump al Premio Nobel"per la Pace

Grazia Deledda, unica donna italiana premio Nobel per la Letteratura, continua a ispirarci con la forza delle sue parole e delle sue radici. Nell'articolo di oggi del nostro blog abbiamo immaginato un dialogo con lei. Le sue risposte alle sfide di oggi ci ricordano - facebook.com Vai su Facebook

Al Teatro Verdi, con il premio #Nobel per la Chimica Brian Kobilka, si conclude la seconda giornata di #TriesteNext. Ultima occasione, domani, per visitare gli stand in Piazza Unità e godersi talk e spettacoli. Trovi il programma qui https://lnkd.in/ds42BwY - X Vai su X

Premio Nobel per la Pace: tutti i sostenitori di Trump - I motivi e a che punto sono le 7 guerre che dice di aver concluso. msn.com scrive

Jody Williams, premio Nobel per la Pace 1997: «Viviamo in una fase spaventosa. C’è un genocidio in corso. Se sai che è sbagliato, e non fai niente, tu sei colpevole» - E oggi è d’accordo con chi dice che stiamo vivendo una “guerra a pezzi”, dall’Ucraina a Gaza. Come scrive vanityfair.it