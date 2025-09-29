Cremona, settembre 2025 – La sesta edizione del Premio Abbiati del Disco, riconoscimento dell’ Associazione Nazionale Critici Musicali presieduta da Andrea Estero, ha reso pubbliche le proprie motivazioni nel corso della cerimonia ospitata, per la prima volta, all’interno della serata di Gala di Cremona Musica. Nella Media Lounge del salone internazionale, i critici hanno celebrato le migliori pubblicazioni discografiche edite tra il 2024 e il 2025, attribuendo – come da tradizione – due vincitori per categoria. A suggellare la serata, l’esibizione del soprano Rosa Feola, vincitrice nella categoria Repertorio solistico, che ha interpretato arie di Niccolò Piccinni dal suo album Son regina e sono amante (Pentatone), accompagnata al pianoforte da Domenico Camera, prima di ricevere il premio dalle mani di Andrea Estero e Angelo Foletto (presidente della giuria del Premio Abbiati). 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Premio Abbiati del Disco 2025: motivate le scelte delle giurie nella cerimonia a Cremona Musica