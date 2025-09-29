Premier League | il Liverpool cade contro il Crystal Palace Arsenal torna in scia

Londra (Regno Unito) 29 settembre 2025 - Come al solito il weekend di calcio inglese è ricco e con le competizioni europee, unite alla Coppa di Lega durante la settimana, alcune prospettive si ribaltano e la carte della Premier League vengono rimescolate. Dopo cinque successi in altrettante gare di campionato cade il Liverpool, battuto da un Crystal Palace che non sa più perdere: diciottesimo risultato utile consecutivo per i londinesi. Lo United resta una squadra a due facce, mentre cade ancora il Chelsea di Enzo Maresca. Del ko dei Reds però approfittano Arsenal e Manchester City, entrambe vicnenti nelle rispettive sfide. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

