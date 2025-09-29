Roma, 29 set.-(Adnkronos) - Nel Santuario del Beato Angelo, a Furci in provincia di Chieti, la prima edizione del 'Premio Internazionale Angelo da Furci'. La cerimonia, condotta dalla presentatrice Rai Federica Peluffo, ha visto premiate personalità del mondo religioso, civile e istituzionale: Padre Alejandro Moral Antòn, già priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino, il presidente dell'Eni Foundation Domenico Giani, il generale dell'Arma dei Carabinieri Giuseppe Petrella, il direttore generale del corpo nazionale dei Vigili del fuoco Gennaro Tornatore, il segretario nazionale Anf Giampaolo Di Marco e la dottoressa Maria Pina Sciotti, già Primario di malattie infettive. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Premi: 'Angelo da Furci' a generale Cc Petrella, Giani (Eni foundation) e Tornatore (WWf)