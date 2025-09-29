Premana comitiva con 8 escursionisti e un cane bloccati in montagna a duemila metri al buio e al freddo

Premana (Lecco), 29 settembre 2025 – Stanchi, al buio, al freddo, in difficoltà, a quasi duemila metri di altezza a sera ormai inoltrata. I tecnici del Soccorso alpino della stazione della Valsassina della XIX Delegazione Lariana domenica sera hanno rintracciato e recuperato una comitiva di otto escursionisti, più un cane al seguito. Gli otto erano in difficoltà sul Monte Rotondo, a Premana. Pur esperti e equipaggiati, sono stati colti alla sprovvista dalla presenza di neve. Per cercarli sono decollati pure i soccorritori dell' eliambulanza di Sondrio. Gli otto sono stati poi individuati molto ad di sopra dell'Alpe Caprecolo, in Val Fraina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Premana, comitiva con 8 escursionisti e un cane bloccati in montagna a duemila metri al buio e al freddo

