Prefetto di Napoli | Rafforzate le misure per don Patriciello e la parrocchia

Tempo di lettura: 2 minuti Misure di sicurezza intensificate sia per don Maurizio Patriciello, con la scorta rafforzata, che per la parrocchia San Paolo Apostolo di Caivano. E’ quanto ha deciso il Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza che si è tenuto in serata in Prefettura a Napoli dopo che ieri un 75 enne imparentato con la malavita locale ha consegnato al prete anticamorra un foglio di giornale con all’interno un proiettile 9×21. Alla riunione con le forze dell’lordine e le istituzioni ha partecipato lo stesso prelato. “ Un episodio gravissimo – ha sottolineato il prefetto di Napoli Michele di Bari – per il quale dobbiamo andare oltre la solidarietà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

