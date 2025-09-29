Prefetto di Napoli | Rafforzate le misure per don Patriciello e la parrocchia

Anteprima24.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Misure di sicurezza intensificate sia per don Maurizio Patriciello, con la scorta rafforzata, che per la parrocchia San Paolo Apostolo di Caivano. E’ quanto ha deciso il Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza che si è tenuto in serata in Prefettura a Napoli dopo che ieri un 75 enne imparentato con la malavita locale ha consegnato al prete anticamorra un foglio di giornale con all’interno un proiettile 9×21. Alla riunione con le forze dell’lordine e le istituzioni ha partecipato lo stesso prelato. “ Un episodio gravissimo – ha sottolineato il prefetto di Napoli Michele di Bari – per il quale dobbiamo andare oltre la solidarietà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

prefetto di napoli rafforzate le misure per don patriciello e la parrocchia

© Anteprima24.it - Prefetto di Napoli: “Rafforzate le misure per don Patriciello e la parrocchia”

In questa notizia si parla di: prefetto - napoli

Napoli, a Gianturco corteo dopo roghi tossici: neonato comitato chiede incontro a prefetto

Clan e imprese, da prefetto di Napoli 5 interdittive antimafia

West Nile, appello del prefetto di Napoli: I Comuni facciano disinfestazione per prevenire il contagio

prefetto napoli rafforzate misurePrefetto Napoli,rafforzate misure a don Patriciello e chiesa - Misure di sicurezza intensificate sia per don Maurizio Patriciello, con la scorta rafforzata, che per la parrocchia San Paolo Apostolo di Caivano. Come scrive ansa.it

prefetto napoli rafforzate misureVisita Mattarella ed eventi a Napoli, cabina regia in Prefettura - Stamattina, convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è riunita la Cabina di Regia per i grandi eventi che si svolgeranno oggi a Napoli, tra i quali l'inaugurazione dell'anno scolastico al ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Prefetto Napoli Rafforzate Misure