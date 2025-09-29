Prefetto di Napoli | Rafforzate le misure per don Patriciello e la parrocchia
Tempo di lettura: 2 minuti Misure di sicurezza intensificate sia per don Maurizio Patriciello, con la scorta rafforzata, che per la parrocchia San Paolo Apostolo di Caivano. E’ quanto ha deciso il Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza che si è tenuto in serata in Prefettura a Napoli dopo che ieri un 75 enne imparentato con la malavita locale ha consegnato al prete anticamorra un foglio di giornale con all’interno un proiettile 9×21. Alla riunione con le forze dell’lordine e le istituzioni ha partecipato lo stesso prelato. “ Un episodio gravissimo – ha sottolineato il prefetto di Napoli Michele di Bari – per il quale dobbiamo andare oltre la solidarietà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: prefetto - napoli
Napoli, a Gianturco corteo dopo roghi tossici: neonato comitato chiede incontro a prefetto
Clan e imprese, da prefetto di Napoli 5 interdittive antimafia
West Nile, appello del prefetto di Napoli: I Comuni facciano disinfestazione per prevenire il contagio
Primo round a favore del prefetto di Napoli. ... leggi l'articolo su GazzettadiNapoli.it #consigliodistato #cronaca #micheledibari #napoliattualità #newsnapoli #notizienapoli #prefetturadinapoli #sicurezza #zonerosse https://www.gazzettadinapoli.it/notizie/zo - facebook.com Vai su Facebook
Zone rosse, primo round a favore del prefetto di Napoli. Consiglio di Stato sospende sentenza Tar, a febbraio il merito #ANSA - X Vai su X
Prefetto Napoli,rafforzate misure a don Patriciello e chiesa - Misure di sicurezza intensificate sia per don Maurizio Patriciello, con la scorta rafforzata, che per la parrocchia San Paolo Apostolo di Caivano. Come scrive ansa.it
Visita Mattarella ed eventi a Napoli, cabina regia in Prefettura - Stamattina, convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è riunita la Cabina di Regia per i grandi eventi che si svolgeranno oggi a Napoli, tra i quali l'inaugurazione dell'anno scolastico al ... Scrive ansa.it